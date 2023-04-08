МЗС: У ДТП автобуса Кишинів-Київ постраждали 5 українців

В аварії автобуса Кишинів-Київ, який зазнав аварії вранці 8 квітня на півночі Молдови, постраждали п’ятеро українців, загрози для їхнього життя немає.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що більшість людей у автобусі були громадянами України і ті, хто не постраждав, вже продовжили мандрівку до Києва.

"Внаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжли рух до Києва іншим наданим перевезником автобусом. Загалом в автобусі знаходилося дев‘ятнадцять українців", - розповів Олег Ніколенко.

Речник додав, що українське посольство тримає зв’язок з поліцією Молдови для з’ясування усіх обставин аварії, а також з лікарями, які опікуються постраждалими.

"Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, у поліції Молдови повідомили про аварію автобуса, що прямував з Кишинева до Києва, на території Дрокіївського району. Автобус врізався у дерево, після того з’їхав у кювет і завалився на правий бік.

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Cпершу повідомляли, що госпіталізували дев'ятьох "іноземних громадян", а загалом в автобусі була 21 людина.