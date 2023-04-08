Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: У ДТП автобуса Кишинів-Київ постраждали 5 українців

"Європейська правда"Субота, 8 квітня 2023, 17:37
МЗС: У ДТП автобуса Кишинів-Київ постраждали 5 українців
ДТП у Молдові, фото NEWSMAKER

В аварії автобуса Кишинів-Київ, який зазнав аварії вранці 8 квітня на півночі Молдови, постраждали п’ятеро українців, загрози для їхнього життя немає.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що більшість людей у автобусі були громадянами України і ті, хто не постраждав, вже продовжили мандрівку до Києва.

"Внаслідок ДТП п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження. Вони були доправлені до лікарні, зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Інші пасажири продовжли рух до Києва іншим наданим перевезником автобусом. Загалом в автобусі знаходилося дев‘ятнадцять українців", - розповів Олег Ніколенко.

Речник додав, що українське посольство тримає зв’язок з поліцією Молдови для з’ясування усіх обставин аварії, а також з лікарями, які опікуються постраждалими. 

"Після завершення лікування консули допоможуть нашим громадянам повернутися до України", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, у поліції Молдови повідомили про аварію автобуса, що прямував з Кишинева до Києва, на території Дрокіївського району. Автобус врізався у дерево, після того з’їхав у кювет і завалився на правий бік.

ВІДЕО ДНЯ

Cпершу повідомляли, що госпіталізували дев'ятьох "іноземних громадян", а загалом в автобусі була 21 людина. 

Теми: МолдоваДТПМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА

ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов

У Конгресі США готують санкції проти провідних політиків і урядовців Угорщини

Доповнено 21:57У США арештували підозрюваного у справі про "злив" секретних документів Пентагону

Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

"Злиті" документи Пентагону: Китай міг погодитись надати Росії летальну зброю – ЗМІ

Усі новини...
Молдова
У Молдові зазнав аварії автобус Кишинів-Київ, є постраждалі
Молдова позбувається російського газу: підписала контракт з Грецією
У Кишиневі порадили дещо перечитати Захаровій, якій привиділась "цензура" в Молдові
Останні новини
01:55
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС
01:22
Суд РФ знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні
00:45
Міністерство заборонило збірним України змагатися з росіянами і білорусами – наказ
00:15
Через пестициди Словаччина забороняє переробку й продаж українського зерна
23:59
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА
23:37
У Нідерландах частково евакуювали парламент через "бомбу", надіслану лідеру ультраправих
23:16
ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов
23:08
Фінляндія завершила перші військові навчання НАТО як член Альянсу
23:06
відеоУ Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа: кажуть, загорілася трава
22:50
Україна, Румунія і Молдова в Бухаресті домовилися про зміцнення відносин
Усі новини...
Реклама: