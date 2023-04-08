Росіяни скинули на Запорізьку область авіабомби, двоє поранених

У Запорізькій області в містах Оріхів та Гуляйполе внаслідок російських обстрілів у суботу поранено двох цивільних.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Запорізької області, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області.

Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років.

Внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія".

Деталі: За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.