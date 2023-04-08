Росіяни скинули на Запорізьку область авіабомби, двоє поранених

У Запорізькій області в містах Оріхів та Гуляйполе внаслідок російських обстрілів у суботу поранено двох цивільних.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Запорізької області, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області.

Реклама:

Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років.

Внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія".

Деталі: За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.