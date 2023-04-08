Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни скинули на Запорізьку область авіабомби, двоє поранених

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 17:58
Росіяни скинули на Запорізьку область авіабомби, двоє поранених
Наслідки обстрілу Запорізької області, фото прокуратури

У Запорізькій області в містах Оріхів та Гуляйполе внаслідок російських обстрілів у суботу поранено двох цивільних.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура

 
Наслідки обстрілу Запорізької області, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області.

Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років.

Внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія".

 

Деталі: За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА

ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов

У Конгресі США готують санкції проти провідних політиків і урядовців Угорщини

Доповнено 21:57У США арештували підозрюваного у справі про "злив" секретних документів Пентагону

Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

"Злиті" документи Пентагону: Китай міг погодитись надати Росії летальну зброю – ЗМІ

Усі новини...
Запорізька область
Окупанти 4 дні звозили техніку, це все вибухнуло – мер Мелітополя
РФ влучила у багатоповерхівку в центрі Оріхова, Гуляйполе атакували ракетами
Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні на Запоріжжі – штаб
Останні новини
02:30
США хочуть використати заморожені активи Росії для відновлення України
01:55
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів, артилерії та АГС
01:22
Суд РФ знов оштрафував Вікіпедію за статтю про війну в Україні
00:45
Міністерство заборонило збірним України змагатися з росіянами і білорусами – наказ
00:15
Через пестициди Словаччина забороняє переробку й продаж українського зерна
23:59
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОДА
23:37
У Нідерландах частково евакуювали парламент через "бомбу", надіслану лідеру ультраправих
23:16
ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті – Данілов
23:08
Фінляндія завершила перші військові навчання НАТО як член Альянсу
23:06
відеоУ Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа: кажуть, загорілася трава
Усі новини...
Реклама: