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Росіяни обстріляли Харківщину: двоє загиблих, одна поранена

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 22:15
Росіяни обстріляли Харківщину: двоє загиблих, одна поранена
Дворічна на Харківщині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу російськими військами смт Дворічна на Харківщині загинули двоє чоловіків, у с. Подоли поранено жінку.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі.

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Сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна, на жаль, загинули 2 чоловіків – 65 та 34 років.

Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу".

Теми: Харківська областьвійна
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