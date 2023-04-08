Росіяни обстріляли Харківщину: двоє загиблих, одна поранена

Внаслідок обстрілу російськими військами смт Дворічна на Харківщині загинули двоє чоловіків, у с. Подоли поранено жінку.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі.

Сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна, на жаль, загинули 2 чоловіків – 65 та 34 років.

Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу".