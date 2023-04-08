Росіяни обстріляли Харківщину: двоє загиблих, одна поранена
Субота, 8 квітня 2023, 22:15
Внаслідок обстрілу російськими військами смт Дворічна на Харківщині загинули двоє чоловіків, у с. Подоли поранено жінку.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі.
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Сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна, на жаль, загинули 2 чоловіків – 65 та 34 років.
Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу".