Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Харківщину: двоє загиблих, одна поранена

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 22:15
Росіяни обстріляли Харківщину: двоє загиблих, одна поранена
Дворічна на Харківщині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу російськими військами смт Дворічна на Харківщині загинули двоє чоловіків, у с. Подоли поранено жінку.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі.

Сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна, на жаль, загинули 2 чоловіків – 65 та 34 років.

Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дружину Медведчука оголосили у розшук

Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника: хто очолить відомство

Витік документів Пентагону: за атакою на літак РФ А-50 в Білорусі стоять агенти СБУ, які порушили наказ

ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти "впливових осіб"

Данілов: Рішення про контрнаступ Україна ухвалить в останній момент

Усі новини...
Харківська область
Харківщина: двоє людей підірвалися на вибухівках
Троє людей отримали поранення через вибух на Харківщині
На Харківщині підірвався 16-річний підліток
Останні новини
01:44
США дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін
00:59
Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 "прильотів"
00:29
РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету: її бойова частина вразила ціль у Казахстані
23:53
У Росії тримають в ізоляторі українку, яка відмовилась від паспорту РФ
23:33
У Києві розквітли сакури і магнолії: адреси локацій
23:17
У Латвії почались суди над журналістами російських агентств, усі вони заперечують провину
23:03
Прокурор у справі Трампа судиться з конгресменом через втручання в розслідування
22:50
Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно
22:23
У ЄС усе більш прихильні до ідеї Макрона про "стратегічну автономію" від США – Мішель
22:07
Розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: