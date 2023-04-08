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Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 БТР Rosomak – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 22:34
Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 БТР Rosomak – Зеленський
Польський БТР Rosomak-M2, фото Міноборони Польщі

Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 бронетранспортерів Rosomak, з яких 100 буде поставлено зараз і 100 – пізніше.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно: "Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки.

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Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема "Леопарди". Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – "Rosomak" – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, "МіГи"...

Маємо, до речі, і важливі домовленості щодо економіки, щодо відбудови України – зокрема, для нашої Харківщини".

Деталі: Зеленський також зазначив, що на рівні перших леді України та Польщі домовлено про гуманітарні та медичні проєкти.

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"Зокрема, це навчання наших медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками й екстреній повітряній евакуації поранених, зокрема в зонах бойових дій. Десятки наших лікарів уже пройшли чи проходять таке навчання. І проект матиме продовження – навчанням із реабілітації, навчанням українських психологів", - розповів він.

Що передувало: Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький минулого тижня повідомив, що Україна придбає в Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва. У середу президент Володимир Зеленський у Варшаві підтвердив купівлю, але не називав кількість.

6 квітня речник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив, що Україна замовляє у Польщі 150 бронетранспортерів Rosomak.

Теми: ЗеленськийПольща
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