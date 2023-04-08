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На Київщині під час конфлікту між УПЦ МП і ПЦУ помер чоловік

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 23:12
На Київщині під час конфлікту між УПЦ МП і ПЦУ помер чоловік
місце трагедії біля храму в Липовці, фото поліції Київщини

У селі Липовець Кагарлицької громади на Київщині під час штовханини біля місцевого храму між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ помер 61-річний місцевий мешканець.

Джерело: поліція Київщини, УПЦ МП, місцевий сайт Кагарлик.City

Дослівно поліція: "8 квітня близько 11 години до Обухівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час масових заходів поряд із церквою помер 61-річний місцевий житель. Встановлено, що дідусь мав тяжку хворобу серця і помер від серцевого нападу.

Поліція відкрила кримінальне провадження, опитано свідків події. Наразі тривають слідчі дії".

Деталі: Як повідомляє Кагарлик.City, прихожанин Православної церкви України, який перебував поряд із місцем події, помер під час штовханини, що сталася біля місцевого храму між прихильниками УПЦ та ПЦУ.

За словами жителів Липовця, раніше сільська громада прийняла рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України. Тож в суботу, 8 квітня, до церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ МП передати їм ключі від храму.

Коли той відмовився це робити, прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ МП. Почалася штовханина. Поряд із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре, і він помер.

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У свою чергу, в УПЦ МП заявили, що один з активістів ПЦУ Володимир Натикач "під час захоплення храму намагався вихопити хрест, однак на місці помер від серцевого нападу".

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці від УПЦ МП протоієрей Василь Каліка написав заяву у правоохоронні органи, де стверджує, що чоловіки повалили настоятеля на землю, тягли за ланцюг, де висів православний хрест і вимагали більше не проводити богослужіння й виїхати з села, а працівники поліції нібито цьому не перешкоджали.

"В наступному гр. Натикач Володимир Іванович, викрикуючи погрози, що нас повісить, почав тягти за хреста, який був у руках, благочинного м. Миронівка, священника Андрія Оленина, після чого Натикач В.І. упав на асфальт та помер в конвульсіях. Будь-хто у будь-який спосіб до померлого навіть не доторкався", — написав священник у заяві на ім’я начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

Теми: Православна Церква УкраїниУПЦ МПКиївська область
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