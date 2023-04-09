NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні

Витік секретної документації Пентагону засвідчує те, що США відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні.

Джерело: New York Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Документи показують виснажену російську армію, яка воює в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат.

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Вони містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу про час нанесення Москвою ударів і навіть про конкретні цілі.

Такі розвідувальні дані дозволили Сполученим Штатам передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе".

Деталі: В одному з документів повідомляється, що росіяни зазнали втрат від 189 500 до 223 000 осіб, зокрема до 43 000 убитими в бою.

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У документі, що просочився, йдеться, що станом на лютий Україна зазнала втрат від 124 500 до 131 000 осіб, зокрема до 17 500 убитих у бою.

Цей витік інформації демонструє також американську оцінку української армії, яка критично потребує засобів протиповітряної оборони.

"Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", – ідеться у матеріалі NYT.

На думку видання, нові дані свідчать про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви.

NYT зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування. Збір розвідувальної інформації часто буває складним і часом помилковим, але, ймовірно, він створює найповнішу картину внутрішніх процесів війни Росії в Україні.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

"Витік інформації вже ускладнив відносини з країнами-союзниками і породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої секрети", – вказує NYT.

Видання зазначає, що "нещодавно оприлюднені документи розвідки також чітко вказують на те, що США шпигують не лише за Росією, але й за своїми союзниками".

У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти NYT.