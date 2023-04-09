Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні

"Українська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 00:36
NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Витік секретної документації Пентагону засвідчує те, що США відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні.

Джерело: New York Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Документи показують виснажену російську армію, яка воює в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат.

Вони містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу про час нанесення Москвою ударів і навіть про конкретні цілі.

Такі розвідувальні дані дозволили Сполученим Штатам передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе".

Деталі: В одному з документів повідомляється, що росіяни зазнали втрат від 189 500 до 223 000 осіб, зокрема до 43 000 убитими в бою.

У документі, що просочився, йдеться, що станом на лютий Україна зазнала втрат від 124 500 до 131 000 осіб, зокрема до 17 500 убитих у бою.

ВІДЕО ДНЯ

Цей витік інформації демонструє також американську оцінку української армії, яка критично потребує засобів протиповітряної оборони.

"Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", – ідеться у матеріалі NYT.

На думку видання, нові дані свідчать про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви.

NYT зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування. Збір розвідувальної інформації часто буває складним і часом помилковим, але, ймовірно, він створює найповнішу картину внутрішніх процесів війни Росії в Україні.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

"Витік інформації вже ускладнив відносини з країнами-союзниками і породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої секрети", – вказує NYT.

Видання зазначає, що "нещодавно оприлюднені документи розвідки також чітко вказують на те, що США шпигують не лише за Росією, але й за своїми союзниками".

У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти NYT.

Теми: війнаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дружину Медведчука оголосили у розшук

Уряд погодив призначення керівників Луганської та Сумської ОВА

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника: хто очолить відомство

Витік документів Пентагону: за атакою на літак РФ А-50 в Білорусі стоять агенти СБУ, які порушили наказ

ЗМІ: США можуть покарати Угорщину санкціями проти "впливових осіб"

Данілов: Рішення про контрнаступ Україна ухвалить в останній момент

Усі новини...
війна
Міноборони Франції заперечує присутність французьких солдатів в Україні
У Бєлгородській області розклеїли пам'ятки про евакуацію – ЗМІ
Останнім часом на Запоріжжі знищено 15 розташувань росіян – Федоров
Останні новини
01:44
США дуже серйозно ставляться до витоку секретних документів – Остін
00:59
Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 "прильотів"
00:29
РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету: її бойова частина вразила ціль у Казахстані
23:53
У Росії тримають в ізоляторі українку, яка відмовилась від паспорту РФ
23:33
У Києві розквітли сакури і магнолії: адреси локацій
23:17
У Латвії почались суди над журналістами російських агентств, усі вони заперечують провину
23:03
Прокурор у справі Трампа судиться з конгресменом через втручання в розслідування
22:50
Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно
22:23
У ЄС усе більш прихильні до ідеї Макрона про "стратегічну автономію" від США – Мішель
22:07
Розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: