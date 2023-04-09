Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні

"Українська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 00:36
NYT оприлюднив секретну інформацію про війну Росії в Україні
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Витік секретної документації Пентагону засвідчує те, що США відстежують дії як української, так і російської армій під час війни РФ в Україні.

Джерело: New York Times із посиланням на джерела

Дослівно: "Документи показують виснажену російську армію, яка воює в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат.

Реклама:

Вони містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу про час нанесення Москвою ударів і навіть про конкретні цілі.

Такі розвідувальні дані дозволили Сполученим Штатам передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе".

Деталі: В одному з документів повідомляється, що росіяни зазнали втрат від 189 500 до 223 000 осіб, зокрема до 43 000 убитими в бою.

ВІДЕО ДНЯ

У документі, що просочився, йдеться, що станом на лютий Україна зазнала втрат від 124 500 до 131 000 осіб, зокрема до 17 500 убитих у бою.

Цей витік інформації демонструє також американську оцінку української армії, яка критично потребує засобів протиповітряної оборони.

"Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", – ідеться у матеріалі NYT.

На думку видання, нові дані свідчать про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити своїх союзників про майбутні операції Москви.

NYT зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування. Збір розвідувальної інформації часто буває складним і часом помилковим, але, ймовірно, він створює найповнішу картину внутрішніх процесів війни Росії в Україні.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні.

"Витік інформації вже ускладнив відносини з країнами-союзниками і породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої секрети", – вказує NYT.

Видання зазначає, що "нещодавно оприлюднені документи розвідки також чітко вказують на те, що США шпигують не лише за Росією, але й за своїми союзниками".

У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти NYT.

Теми: війнаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
війна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка Укарїни критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: