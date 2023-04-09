Росіяни били по Сумщині, скидали міни та ВОГ

Протягом минулого дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під обстріл потрапили території Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської громад. Зафіксовано 79 прильотів.

На Миропільську громаду ворог скинув 9 мін.

Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів – 20 прильотів, обстрілювали з АГС – 20 пострілів. Також зафіксовано скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл, 3 прильоти.

По Великописарівській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (25 пострілів).