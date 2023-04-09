Росіяни били по Сумщині, скидали міни та ВОГ
Неділя, 9 квітня 2023, 02:15
Протягом минулого дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Під обстріл потрапили території Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської громад. Зафіксовано 79 прильотів.
На Миропільську громаду ворог скинув 9 мін.
Білопільська громада: росіяни били по території громади з мінометів – 20 прильотів, обстрілювали з АГС – 20 пострілів. Також зафіксовано скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА.
По Хотінській громаді був мінометний обстріл, 3 прильоти.
По Великописарівській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (25 пострілів).
ВІДЕО ДНЯ