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Паспортизація РФ на Херсонщині: окупанти обіцяють "житлові сертифікати" – ЦНС

Ольга Глущенко Неділя, 9 квітня 2023, 02:58
Паспортизація РФ на Херсонщині: окупанти обіцяють житлові сертифікати – ЦНС
ілюстративне фото ССО

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники спонукають місцевих жителів отримувати російськи паспорти, обіцяючи за це "видачу державних житлових сертифікатів РФ".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "…застосовується новий інструмент спонукання населення до отримання російських паспортів – видачу державних житлових сертифікатів РФ, призначених для придбання житла на території РФ".

Деталі: У ЦНС пояснюють, що інформаційна кампанія, яка була розгорнута навколо цього процесу, наголошує на тому, що херсонці укладають угоду, щоб оселитися в нові квартири "в безпечних регіонах РФ".

Спротив зазначає, що середня сума, еквівалентна одному такому сертифікату, складає близько 2,928 млн російських рублів і покриває вартість житла в таких населених пунктах як Ставрополь чи Краснодар.

"Проте зауважимо, що темпи паспортизації низькі й навіть така агітація не допомагає виконати план, який поставила перед колаборантами Москва", – зазначає центр спротиву у повідомленні.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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