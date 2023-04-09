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Ізраїль відповів ударами на випущені ракети з території Сирії – CNN

Неділя, 9 квітня 2023, 04:56
Ізраїль відповів ударами на випущені ракети з території Сирії – CNN
ілюстративне фото AFP

Ізраїль заявляє, що завдає ударів по цілях на сирійській території у відповідь на три випущених ракети із Сирії.

Джерело: CNN, ЦАХАЛ у Twitter

Деталі: За повідомленням ізраїльської армії, одна з ракет впала на півдні Голанських висот, при цьому ЦАХАЛу не довелося перехоплювати ці ракети.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що їй не довелося перехоплювати ракети, згідно з повідомленням у Twitter.

"У відповідь на ракети, випущені з Сирії по Ізраїлю раніше сьогодні, артилерія ЦАХАЛу завдає удару по сирійській території", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Твіттері.

Незадовго до цього твіту ЦАХАЛ повідомив, що сирени "звучать на півночі Ізраїлю".

Армія оборони Ізраїлю не повідомила про жодні пошкодження, спричинені ракетами.

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Теми: СиріяІзраїль
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