На Херсонщині окупанти посилюють рейди – штаб

На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють рейдові заходи.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

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Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі".