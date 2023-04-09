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На Херсонщині окупанти посилюють рейди – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 9 квітня 2023, 06:58
На Херсонщині окупанти посилюють рейди – штаб
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють рейдові заходи.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі".

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Теми: Генштабвійнаокупація
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