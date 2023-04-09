На Херсонщині окупанти посилюють рейди – штаб
Неділя, 9 квітня 2023, 06:58
На окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють рейдові заходи.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області.
Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.
Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі".
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