Нічна ворожа атака Запоріжжя: відомо про двох загиблих

У Запоріжжі під час нічних обстрілів росіяни зруйнували будинок і вбили двох людей.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко

Пряма мова Куртєва: "Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Тварюки зруйнували один будинок.

Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі.

На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини – чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги.

Розбір завалів триває – за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей".

Деталі: Куртєв повідомив, що одну жінку госпіталізовано до лікарні. Крім того, ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

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"Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої", – зазначив секретар Запорізької міськради.