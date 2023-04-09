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Нічна ворожа атака Запоріжжя: відомо про двох загиблих

Ольга Глущенко Неділя, 9 квітня 2023, 07:58
Нічна ворожа атака Запоріжжя: відомо про двох загиблих
фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі під час нічних обстрілів росіяни зруйнували будинок і вбили двох людей.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко

Пряма мова Куртєва: "Вночі дві рашистські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Тварюки зруйнували один будинок.

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Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі.

На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини – чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги.

Розбір завалів триває – за попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей".

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Деталі: Куртєв повідомив, що одну жінку госпіталізовано до лікарні. Крім того, ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

"Наразі вулиця відключена від газу та електрики. На місці працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої", – зазначив секретар Запорізької міськради.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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