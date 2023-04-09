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Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого – Bild

"Європейська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 08:33

Президент України Володимир Зеленський може у травні відвідати німецький Аахен, де йому планують вручити премію Карла Великого.

Про це, як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Премія Карла Великого вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премією вирішили нагородити Володимира Зеленського та український народ. В обґрунтуванні рішення сказано, що українці захищають не лише власну країну, "але й Європу та європейські цінності".

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Премія Карла Великого покликана стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною. За інформацією Bild з урядових кіл, на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Аахена особисто.

Це був би його перший візит до Німеччини з початку війни. Однак запланований літній наступ українців може означати, що Зеленський не зможе виїхати з країни і буде змушений виступити по відеозв'язку.

Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Але через те, що Шольц їде на саміт G-7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на  вихідні перед цією датою.

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З початку війни Зеленський побував у США,  Британії, Франції та Польщі - але не в Німеччині. Хоча Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї після США, відносини між урядами в Берліні та Києві щонайменше складні, зазначає німецьке видання.

У Зеленського звинувачували канцлера в нерішучості і відсутності підтримки протягом тривалого часу. Зустріч в Аахені між Шольцем і Зеленським може відкрити нову главу дружби.

Як повідомлялося, Сполучені Штати разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав-членів НАТО запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі "дорожню карту" для членства в Альянсі.

Теми: ЗеленськийНімеччинавійна
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