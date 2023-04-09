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Росіяни поцілили у територію заводу під час обстрілу Херсона

Роман ПетренкоНеділя, 9 квітня 2023, 08:50
Росіяни поцілили у територію заводу під час обстрілу Херсона
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Російські окупаційні війська за добу 23 рази обстріляли Херсон, влучили у територію суднозаводу Корабельного району.

Джерело: глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За даними влади, за добу противник здійснив – 71 обстріл по області, випустивши 495 снарядів.

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В тому числі 23 снаряди влучили у місто Херсон.

Дослівно: "Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередач; територію суднозаводу Корабельного району міста та зернового термінала Бериславського району".

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Теми: Херсонобстрілвійна
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