Розвідка Британії: Кремль намагається вдавати нормалізацію ситуації на анексованих територіях
Кремль намагається представити ситуацію на анексованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри активні бойові дії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
У відомстві відзначили, що 5 квітня 2023 року президент Росії Володимир Путін провів повне засідання Ради безпеки Росії - перший такий захід з жовтня 2022 року.
Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.
"Вибір Колокольцева в якості головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується" - йдеться в огляді
Насправді ж. Як зазначає британська розвідка, значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.
У попередньому огляді британська розвідка констатувала, що Росії за осінь і зиму не вдалося довести до колапсу об’єднану енергосистему України, а зараз цю кампанію фактично згорнули.