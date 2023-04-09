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Розвідка Британії: Кремль намагається вдавати нормалізацію ситуації на анексованих територіях

"Європейська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 09:14

Кремль намагається представити ситуацію на анексованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри активні бойові дії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві відзначили, що 5 квітня 2023 року президент Росії Володимир Путін провів повне засідання Ради безпеки Росії - перший такий захід з жовтня 2022 року.

Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.

"Вибір Колокольцева в якості головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується" - йдеться в огляді

Насправді ж. Як зазначає британська розвідка, значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

У попередньому огляді британська розвідка констатувала, що Росії за осінь і зиму не вдалося довести до колапсу об’єднану енергосистему України, а зараз цю кампанію фактично згорнули. 

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Теми: війнаРосіяокупація
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