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Витік документів: ПВК "Вагнер" намагалася купити зброю у Туреччини - ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 9 квітня 2023, 09:28
Витік документів: ПВК Вагнер намагалася купити зброю у Туреччини - ЗМІ
фото риа новости

Згідно з секретними документами Пентагону, що витекли в мережу, американські спецслужби знали про спробу ПВК "Вагнер" купити зброю в країни НАТО Туреччини, а також добре поінформовані про російські плани щодо війни в Україні.

Джерело: Washington Post

Деталі: Згідно зі "злитими" документами, на початку лютого вояки з "Вагнера" "зустрічалися з турецькими представниками для закупівлі зброї та обладнання в Туреччині", щоб посилити позиції ПВК на війні в Україні та в Малі.

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З доповіді незрозуміло, чи знав турецький уряд про це, і чи виявилися переговори успішними. Але "відкриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним", пише видання.

Дві інші сторінки з витоку розвідувального досьє розповідають про плани "Вагнера" щодо найму російських ув'язнених для участі в бойових діях в Україні та наголошують на тому, що російські військові стали залежні від ПВК.

Дослівно: "Документи також демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади і надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ".

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Більше деталей: Американська розвідка знала про передачу міністерством оборони Росії плану завдати ударів по позиціях українських військ у двох місцях у конкретний день у лютому.

Їй також заздалегідь було відомо, що військові готували удари по десятку енергетичних об'єктів і такій самій кількості мостів в Україні.

У документах також було і про можливий союз Китаю з Росією.

Передісторія: У NYT вийшов матеріал з посиланням на джерела про те, що США нібито з’ясовують, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї.

Наступного дня з’явилася нова публікація на цю тему – що у Twitter та інших соцмережах почали публікувати фрагменти нової партії документів, нібито з розвідданими США та близьких союзників Штатів.

Теми: війнаСШАРосіяВагнер
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