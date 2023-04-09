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Українські захисники "денацифікували" ще пів тисячі росіян

Роман ПетренкоНеділя, 9 квітня 2023, 10:03
Українські захисники денацифікували ще пів тисячі росіян
фото генштабу

Російські війська втратили ще 470 своїх вояк на війні в Україні, а також 13 артсистем.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3636 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2740 (+13) од,
  • РСЗВ – 533 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 309 (+5).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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