Артилеристи знищили пункт боєпостачання росіян на островах на Півдні
Неділя, 9 квітня 2023, 10:57
Українські-артилерійські підрозділи знищили польовий пункт боєпостачання на островах, повідомляє оперативне командування "Південь".
Джерело: ОК Південь
Деталі: Окрім польового пункту, знищили ще спостережний пост окупантів на лівому березі.
Загальні підтверджені втрати ворога складають 12 вояк, 7 одиниць озброєння та техніки, серед яких 2 самохідні артустановки, 2 станції радіоелектронної боротьби, безпілотний розвідник "Supercam" та 2 автівки.
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