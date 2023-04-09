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Артилеристи знищили пункт боєпостачання росіян на островах на Півдні

Роман ПетренкоНеділя, 9 квітня 2023, 10:57
Артилеристи знищили пункт боєпостачання росіян на островах на Півдні
цезарі, фото ілюстративне головнокомандувача зсу

Українські-артилерійські підрозділи знищили польовий пункт боєпостачання на островах, повідомляє оперативне командування "Південь".

Джерело: ОК Південь

Деталі: Окрім польового пункту, знищили ще спостережний пост окупантів на лівому березі.

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Загальні підтверджені втрати ворога складають 12 вояк, 7 одиниць озброєння та техніки, серед яких 2 самохідні артустановки, 2 станції радіоелектронної боротьби, безпілотний розвідник "Supercam" та 2 автівки.

Теми: війна
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