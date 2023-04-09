У Німеччині пройшли великодні марші за "мир між Києвом і Москвою" і проти зброї для України

У кількох містах Німеччини в суботу пройшли традиційні пасхальні марші з вимогою мирних переговорів між Україною і Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Тисячі людей вийшли на демонстрації по всій країні з вимогами миру між Москвою і Києвом, припинення допомоги Україні зброєю і відмови від нарощування німецьких збройних сил.

Ймовірно, найбільший великодній марш, в якому взяли участь до 2000 борців за мир, відбувся в Берліні. На ньому організатори попередили про ескалацію війни в Україні. Німеччина, за їх словами, частково винна в цьому - через постачання зброї в Україну, "постійну риторику війни і розпалювання образів ворога". На банерах і плакатах були написані фрази на кшталт "Мир, тепло, хліб замість зброї, війни і смерті" і "НАТО - агресор, мир з Росією".

Колишня голова ради Євангелічної церкви Німеччини Маргот Кессманн також вважає військову підтримку України головною перешкодою на шляху до миру. На мітингу в Ганновері, перед близько 1100 демонстрантами, вона закликала до негайного припинення поставок зброї. "Ми не хочемо, щоб ескалація продовжувалася і в зону бойових дій доставлялося більше зброї", - сказала колишній євангельський єпископ землі. Через військову підтримку Києва Захід робить себе "відповідальним за всіх загиблих", сказала вона.

Співлідер "Лівих" Мартін Ширдеван тим часом закликав до чіткого позиціонування мирного руху в цілому, незважаючи на суперечливі дискусії щодо конфлікту. Це означає "міжнародну солідарність" з Україною, яка зазнала нападу з порушенням міжнародного права, і "чітке засудження російської агресивної війни", сказав Ширдеван. Водночас лівий політик розкритикував "односторонній фокус" федерального уряду на поставках зброї та підготовці українських солдатів.

Активісти руху за мир вийшли на вулиці і в інших містах: за даними поліції, близько 1 000 людей рушили від "Тунелю миру" до ринкової площі в Бремені на заклик Бременського форуму миру. За даними Антивоєнного форуму Лейпцига, у Великодньому марші в центрі Лейпцига взяли участь 300 осіб. Кілька сотень людей також вийшли на вулиці Мюнхена, Кельна і Майнца. Триденний Рейнсько-Рурський Великодній марш, який пройде через численні міста регіону до Великоднього понеділка, розпочався з мітингу в Дуйсбурзі. Це одна з найбільших і найважливіших загальнонаціональних акцій руху за мир на Великдень.

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В той же час парламентський секретар фракції опозиційного Християнсько-демократичного союзу Торстен Фрай розкритикував великодні марші руху за мир. "У цьогорічних великодніх маршах є щонайменше щось наївне. Вони говорять про мир, перебуваючи на свободі", - сказав політик.

"Поки існують такі люди, як Путін, які покладаються на право сильнішого, а не на силу закону, ми повинні бути готові захищати нашу вільну демократію" – заявив він.

Нагадаємо, у Берліні наприкінці лютого пройшла багатотисячна демонстрація "за мир" - проти підтримки України зброєю, під час неї принесли квіти до знищеного російського танка, який виставлений перед посольством РФ, менші акції були і в інших містах.