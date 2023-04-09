Останнім часом на Запоріжжі знищено 15 розташувань росіян – Федоров
Неділя, 9 квітня 2023, 12:22
Мер Мелітополя Іван Федоров нарахував за два тижні 15 знищених розташувань росіян на окупованих територіях Запорізької області.
Джерело: Федоров у ефірі телемарафону
Деталі: В області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів:
З них 7 безпосередньо у Мелітополі.
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За словами Федорова, двічі "щось траплялося" на аеродромі і тричі на локомотивному депо.
Інші у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного, Молочанська.
Нагадаємо: 2 квітня в окупованому Росією Мелітополі на Запоріжжі лунали вибухи на території локомотивного депо.
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