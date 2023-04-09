У Бєлгородській області розклеїли пам'ятки про евакуацію – ЗМІ

У селах прикордонної Бєлгородської області вивісили пам'ятки "про порядок дій населення під час евакуації".

Джерело: Baza

Деталі: У пам'ятці повідомляють, що росіяни, отримавши сигнал про евакуацію, повинні "сповістити родичів, узяти тривожну валізку, вибути в безпечний район".

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Там же і йдеться про покроковий порядок дій під час евакуації на збірний пункт. Там же зазначено, що жителі, які вирішили ховатися в іншому місці, мають повідомити про це голову свого поселення.

Заодно автори пам'ятки розповіли, що має лежати в "тривожній валізці": від документів і контактів родичів до сірників і спідньої білизни.