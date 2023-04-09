Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили з мінометів по Харківщині: чоловік у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 16:49
Росіяни вдарили з мінометів по Харківщині: чоловік у важкому стані
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Чугуївського району Харківщини молодий чоловік перебуває у важкому стані в лікарні.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Дослівно: "Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років.

Реклама:

Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що під ворожим вогнем у неділю було і м. Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: