Росіяни вдарили з мінометів по Харківщині: чоловік у важкому стані

Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Чугуївського району Харківщини молодий чоловік перебуває у важкому стані в лікарні.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Дослівно: "Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років.

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Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що під ворожим вогнем у неділю було і м. Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.