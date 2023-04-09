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Росіяни вдарили з мінометів по Харківщині: чоловік у важкому стані

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 16:49
Росіяни вдарили з мінометів по Харківщині: чоловік у важкому стані
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Чугуївського району Харківщини молодий чоловік перебуває у важкому стані в лікарні.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Дослівно: "Сьогодні під мінометним обстрілом перебувало с. Караїчне Чугуївського району. Отримав серйозні травми цивільний чоловік приблизно 30 років.

Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що під ворожим вогнем у неділю було і м. Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.

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Теми: Харківська областьвійна
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