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В Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 17:53
В Ужгороді спалили автомобіль секретаря міськради
Арсен Мелкумян, фото з Facebook

В Ужгороді в ніч на неділю невідомі спалили автомобіль секретаря міськради, представника "Слуги народу" Арсена Мелкумяна.

Джерело: Мелкумян у Facebook, речниця Нацполіції Ганна Дан у коментарі Суспільному

Деталі: Як повідомив секретар міськради, автомобіль загорівся о 1.50 ночі у дворі приватного будинку.

Дослівно: "Сумнівів, що це умисна справа чиїхось рук, немає – ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і впевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців…

Усі відповідні дії мною зроблені, заява у поліцію написана, слідчі дії проводяться, експертиза проводиться. Машину забирають на штрафмайданчик. Впевнений, що люди, які це скоїли, понесуть відповідальність. Сам зроблю все для захисту себе та своєї родини".

Більше деталей: Речниця Нацполіції Ганна Дан повідомила Суспільному, що факт загоряння автомобіля у поліції зафіксували.

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"Всі відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 ККУ (Умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу)", — розповіла речниця.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Теми: УжгородавтоСлуга народупожежа
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