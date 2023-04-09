Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 18:40
На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб
Старобільськ на Луганщині, скріншот deepstatemap

В окупованому Старобільську на Луганщині російські війська вивозять у невідомому напрямку людей, яких підозрюють у підтримці України.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України.

Зокрема, у Старобільську Луганської області російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьокупаціяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Луганська область
Росіяни тероризують 9 областей, на Луганщині заселяються в покинуті домівки – ОВА
На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
У Троїцькому в морг доставили 100 загиблих окупантів – Генштаб
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: