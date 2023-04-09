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На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 18:40
На Луганщині окупанти вивозять і не повертають проукраїнських мешканців – Генштаб
Старобільськ на Луганщині, скріншот deepstatemap

В окупованому Старобільську на Луганщині російські війська вивозять у невідомому напрямку людей, яких підозрюють у підтримці України.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України.

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Зокрема, у Старобільську Луганської області російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення".

Теми: Луганська областьокупаціяГенштаб
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