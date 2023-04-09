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Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині: двоє поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 19:36
Росіяни обстріляли Дружківку на Донеччині: двоє поранених
Дружківка, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами міста Дружківка на Донеччині у неділю поранено двох цивільних.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі Суспільному

Дослівно Єрмак: "Росіяни здійснили обстріл міста Дружківка з РСЗВ. Відомо про двох поранених цивільних. Були пошкоджені дахи будинків, вибиті вікна".

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Деталі: Як повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, за попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

"Від ворожої атаки зазнали поранень 2 цивільні особи – 56-річна жінка та 60-річний чоловік. Також пошкоджено близько 8 приватних домоволодінь", – поінформувала речниця.

За фактом обстрілу Дружківки розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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Теми: Донецька областьвійна
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