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Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США

"Європейська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 20:00
Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США
Макрон, фото Getty Images

Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico під час повернення з триденного державного візиту до Китаю, повідомляє "Європейська правда".

Макрон підкреслив свою улюблену теорію "стратегічної автономії" для Європи, ймовірно, на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою".

Він сказав, що "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію".

Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона, і китайські чиновники постійно посилаються на неї у відносинах з європейськими країнами. Партійні лідери і теоретики в Пекіні переконані, що Захід занепадає, а Китай піднімається, і що послаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки", - сказав Макрон. "Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного", - сказав він.

Макрон також стверджує, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

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Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - сказав він.

Як повідомлялося, китайський лідер Сі Цзіньпін влаштував президенту Франції Еммануелю Макрону незвично щедрий прийом під час державного візиту, що може свідчити про наміри Пекіна посилити протидію Сполученим Штатам.

Теми: МакронСШАЄС
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