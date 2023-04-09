Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США

"Європейська правда"Неділя, 9 квітня 2023, 20:00
Макрон застеріг від збільшення залежності Європи від США
Макрон, фото Getty Images

Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Politico під час повернення з триденного державного візиту до Китаю, повідомляє "Європейська правда".

Макрон підкреслив свою улюблену теорію "стратегічної автономії" для Європи, ймовірно, на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою".

Реклама:

Він сказав, що "великий ризик", з яким стикається Європа, полягає в тому, що вона "потрапляє в кризи, які не є нашими, що заважає їй розбудовувати свою стратегічну автономію".

Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали концепцію стратегічної автономії Макрона, і китайські чиновники постійно посилаються на неї у відносинах з європейськими країнами. Партійні лідери і теоретики в Пекіні переконані, що Захід занепадає, а Китай піднімається, і що послаблення трансатлантичних відносин допоможе прискорити цю тенденцію.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки", - сказав Макрон. "Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Макрон також стверджує, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.

Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - сказав він.

Як повідомлялося, китайський лідер Сі Цзіньпін влаштував президенту Франції Еммануелю Макрону незвично щедрий прийом під час державного візиту, що може свідчити про наміри Пекіна посилити протидію Сполученим Штатам.

Теми: МакронСШАЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: