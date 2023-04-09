В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот – Сили оборони

ситуація на Донеччині станом на 9 квітня, скріншот deepstatemap

В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни несуть колосальні втрати, щодня втрачаючи близько двох рот особового складу.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У районі Мар'їнка та Авдіївки продовжуються позиційні бої, [росіяни] мають перемінний успіх, але всі наші позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються назад.

[Противник] несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії".

Деталі: За словами Дмитрашківського, полонені розповідають, що в бій їх відправляють "не досить тверезі командири, без жодної підготовки, просто піднімають серед ночі особовий склад, під дулами автоматів, пістолетів відправляють їх штурмувати позиції".