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В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот – Сили оборони

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 20:12
В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот – Сили оборони
ситуація на Донеччині станом на 9 квітня, скріншот deepstatemap

В районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни несуть колосальні втрати, щодня втрачаючи близько двох рот особового складу.

Джерело: речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У районі Мар'їнка та Авдіївки продовжуються позиційні бої, [росіяни] мають перемінний успіх, але всі наші позиції, які ворог займає, відвойовуються і повертаються назад.

[Противник] несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії".

Деталі: За словами Дмитрашківського, полонені розповідають, що в бій їх відправляють "не досить тверезі командири, без жодної підготовки, просто піднімають серед ночі особовий склад, під дулами автоматів, пістолетів відправляють їх штурмувати позиції".

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Теми: Донецька областьвійна
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