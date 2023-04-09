США мали жорсткіше переслідувати порушників санкцій проти РФ з 2014 року – Politico

Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ через порушення санкцій, запроваджених проти Росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Джерело: американське видання Politico

Деталі: Видання проаналізувало застосування Міністерством юстиції США санкцій, експортного контролю та інших покарань, спрямованих проти Росії за її майже десятирічний напад на Україну. Дослідження охопило сотні сторінок судових записів та інших матеріалів, а також розмови з більш ніж десятком колишніх американських чиновників, які мають досвід у сфері національної безпеки та правоохоронних органів.

Висновки дослідження свідчать про те, що, хоча Вашингтон з 2014 року запровадив кілька раундів санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, Міністерство юстиції за часів адміністрацій Барака Обами і Дональда Трампа не надавало пріоритету переслідуванню, пов'язаному з цією війною, і порушило відносно невелику кількість справ аж до ескалації війни Путіним у 2022 році.

Видання знайшло 14 подібних кримінальних справ з січня 2014 року по лютий 2022 року. Але деякі з цих справ мали в кращому разі лише дотичне відношення до України й могли не мати відношення до війни.

Кількість таких переслідувань у США різко зросла за кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Прокурори порушили щонайменше 18 справ з обвинувальними актами або звинуваченнями проти щонайменше 39 осіб. Але ці справи часто будуються на передбачуваних правопорушеннях підозрюваних, які мали місце за кілька років до цього, а це означає, що вони потенційно могли б бути притягнуті до відповідальності раніше, пише видання.

Дослівно: "Висновки Politico підтримують критиків, які стверджують, що Вашингтон і Захід загалом занадто довго були поблажливими до Росії, особливо коли мова йшла про Україну. Такі критики, серед яких є російські дисиденти та українські активісти, кажуть, що Америка, зокрема, повинна була частіше і швидше запроваджувати і застосовувати жорсткіші санкції щодо України та інші покарання після початкового вторгнення 2014 року".

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Більше деталей: Видання зазначає, що у березні 2022 року було оприлюднено обвинувальний висновок щодо екс-співробітника Fox News Джека Ханіка. Він роками відкрито допомагав російському магнату Костянтину Малофєєву, який перебував під санкціями США з 2014 року, створювати прокремлівську телевізійну імперію.

За кілька тижнів до 24 лютого 2022 року американці таємно затримали Ханіка у Великій Британії. 2 березня 2022 року Міністерство юстиції представило свою головну зброю для застосування американських санкцій проти Росії – оперативну групу KleptoCapture. Наступного дня міністерство публічно оголосило, що Ханіку було висунуто звинувачення.

Міністерство юстиції назвало його "першим в історії кримінальним обвинувальним висновком за звинуваченням у порушенні санкцій США, що виникли внаслідок підриву Росією демократичних процесів та інститутів в Україні у 2014 році".

"Вибір часу був чітко спрямований на те, щоб надіслати повідомлення – Сполучені Штати розправляються з тими, хто допомагає російському вторгненню в Україну. Але це також посилило питання, що лунає з вуст багатьох критиків: чому Сполучені Штати не переслідували цих людей роками раніше? Зрештою, проти Росії вже діяли американські санкції, запроваджені після того, як вона вперше напала і окупувала український Крим та інші регіони в 2014 році – набір санкцій, покликаних стримувати подальшу агресію. Якби було порушено більше справ, стверджують критики, Путін міг би відмовитися від широкомасштабного вторгнення у 2022 році", - пише видання.

Захисники Міністерства юстиції відкидають ідею про те, що американські судові переслідування могли б перешкодити довгостроковій одержимості Путіна приєднати Україну до Росії. Вони вказують на кілька потенційних причин, чому міністерство не притягнуло до відповідальності Ханіка та інших раніше: від того, що такі розслідування потребують часу і повинні відповідати високим стандартам, до аргументу, що лише у 2018 році, на тлі гніву через втручання Росії в американські вибори, США справді почали націлювати санкції на росіян, які мають значний вплив на американську фінансову та правову систему.

Крім того, колишні американські прокурори заявили, що їм заважала відсутність співпраці з боку інших країн, навіть союзників, таких як Великобританія, коли вони хотіли переслідувати тих, хто ухиляється від санкцій. Однак, як пише видання, незрозуміло, чи до 2022 року Міністерство юстиції або Білий дім чинили достатній тиск на інші країни, щоб спонукати їх до співпраці.