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Росіяни випустили по місту на Сумщині 10 ракет, пошкодили будинки і АЗС

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 00:22
Росіяни випустили по місту на Сумщині 10 ракет, пошкодили будинки і АЗС
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, випустили 10 ракет по місту Середина-Буда, влучили у приватні житлові будинки і АЗС.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, всього зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська  Есманська громади.

По Середино-Будській громаді зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Також з території РФ з  гелікоптеру здійснено пуск 10 ракет по місту Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС.

По Зноб-Новгородській громаді з території РФ був 1 вибух з міномету. Також росіяни здійснили обстріл з РСЗВ "Град" – 25 вибухів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточняється.

По Есманській громаді ворог гатив з артилерії, 15 вибухів.

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Теми: Сумська областьобстріл
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