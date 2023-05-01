Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни випустили по місту на Сумщині 10 ракет, пошкодили будинки і АЗС

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 00:22
Росіяни випустили по місту на Сумщині 10 ракет, пошкодили будинки і АЗС
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, випустили 10 ракет по місту Середина-Буда, влучили у приватні житлові будинки і АЗС.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, всього зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська  Есманська громади.

Реклама:

По Середино-Будській громаді зафіксовано 3 вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Також з території РФ з  гелікоптеру здійснено пуск 10 ракет по місту Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС.

По Зноб-Новгородській громаді з території РФ був 1 вибух з міномету. Також росіяни здійснили обстріл з РСЗВ "Град" – 25 вибухів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточняється.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді ворог гатив з артилерії, 15 вибухів.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: