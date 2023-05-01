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Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 02:56
Колаборантів примушують записувати відео з відмовою від українського громадянства – спротив
ілюстративне фото zik.ua

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна адміністрація запустила "флешмоб", для якого колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС вказкють, що мета такої акції "згуртувати" колаборантів в очікування можливого контрнаступу.

У такий спосіб окупаційна влада фактично намагається "помаркувати" зрадників.

У той же час відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення, – зазначає спротив.

"Зауважимо, що в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам", – додають у ЦНС.

Теми: Херсонська областьокупаціягромадянство
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