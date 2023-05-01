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В Україні волонтери створюють бойову ракету "Трембіта"

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 04:50
В Україні волонтери створюють бойову ракету Трембіта
скриншот відео

Волонтери-інженери займаються розробкою бойової ракети "Трембіта", дальність ураження якої – 140 км.

Джерело: Мілітарний

Дослівно: "Роботами займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та за участі волонтерів з громадської організації "Відсіч".

Конструкторами планується створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном.

Ракету планується застосовувати для ураження об’єктів та для виснаження засобі протиповітряної оборони противника".

Пряма мова розробників: "Наша проста ракета – незрівнянно дешевша, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога".

Деталі: Заявлено, що ракета здатна уражати цілі на глибині 140 кілометрів.

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За планами, залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та уражати цілі на достатній глибині.

Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.

Заявлені характеристики ракети "Трембіта":

  • споряджена вага – 100 кг;
  • вага бойової частини – 20 кг;
  • дальність ураження – понад 140 км;
  • швидкість: понад 400 км/год;
  • максимальна висота польоту – 2000 м;
  • мінімальна висота польоту – 30 м;
  • двигун – 30 л.

Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти.

Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.

Теми: зброя
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