В Україні волонтери створюють бойову ракету "Трембіта"

Волонтери-інженери займаються розробкою бойової ракети "Трембіта", дальність ураження якої – 140 км.

Джерело: Мілітарний

Дослівно: "Роботами займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та за участі волонтерів з громадської організації "Відсіч".

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Конструкторами планується створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном.

Ракету планується застосовувати для ураження об’єктів та для виснаження засобі протиповітряної оборони противника".

Пряма мова розробників: "Наша проста ракета – незрівнянно дешевша, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога".

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Деталі: Заявлено, що ракета здатна уражати цілі на глибині 140 кілометрів.

За планами, залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та уражати цілі на достатній глибині.

Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.

Заявлені характеристики ракети "Трембіта":

споряджена вага – 100 кг;

вага бойової частини – 20 кг;

дальність ураження – понад 140 км;

швидкість: понад 400 км/год;

максимальна висота польоту – 2000 м;

мінімальна висота польоту – 30 м;

двигун – 30 л.

Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти.

Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.