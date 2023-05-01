В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили вночі у понеділок, 1 травня, у Києві та усіх областях України, о 6:32 почалися відбої повітряних тривог.

Джерело: мапа повітряних тривог, Київська ОВА, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 3 години ночі з Харківської та південних областей.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено о 04:13: Повітряну тривогу оголосили і в західних областях, вона охопила всю Україну.

Оновлено о 4.35: Жителів Київщини попередили про загрозу ракетного удару.

Табурець повідомив про підвищену небезпеку на Черкащині.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 6:32: В Україні почали оголошувати відбої повітряної тривоги.