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Над Києвом ППО знищила всі ворожі ракети і дрони – очільник КМВА

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 06:47
Над Києвом ППО знищила всі ворожі ракети і дрони – очільник КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

За попередніми даними, над Києвом у ніч на 1 травня знищені усі ворожі ракети та БПЛА.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс).

У столиці тривога тривала біля 3-х годин.

Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються".

Деталі: Також Попко додав, що за оперативними зведеннями, на цей час жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація перевіряється та доповнюється.

Нагадаємо: Вночі повідомлялося, що в Києві та області працює протиповітряна оборона

Теми: КиївППОбезпілотники
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