Над Києвом ППО знищила всі ворожі ракети і дрони – очільник КМВА
За попередніми даними, над Києвом у ніч на 1 травня знищені усі ворожі ракети та БПЛА.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс).
У столиці тривога тривала біля 3-х годин.
Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами.
За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються".
Деталі: Також Попко додав, що за оперативними зведеннями, на цей час жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.
Інформація перевіряється та доповнюється.
Нагадаємо: Вночі повідомлялося, що в Києві та області працює протиповітряна оборона