Вночі сили ППО знищили 15 ворожих ракет із 18

Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.

Джерело: Залужний у Телеграм

Пряма мова: "Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря".

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Деталі: Залужний повідомив, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Також він зазначив, що Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет.