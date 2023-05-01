Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вночі сили ППО знищили 15 ворожих ракет із 18

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 07:18
Вночі сили ППО знищили 15 ворожих ракет із 18
фото з телеграм Залужного

Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.

Джерело: Залужний у Телеграм

Пряма мова: "Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації  – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря".

Реклама:

Деталі: Залужний повідомив, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Також він зазначив, що Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет.

Теми: ЗалужнийППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є загиблий і поранені
Омбудсмен радить українцям в окупації брати російські паспорти: Це питання виживання
У Павлограді пролунали вибухи
Росіяни випустили по місту на Сумщині 10 ракет, пошкодили будинки і АЗС
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: