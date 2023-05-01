Вночі сили ППО знищили 15 ворожих ракет із 18
Понеділок, 1 травня 2023, 07:18
Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога із 18.
Джерело: Залужний у Телеграм
Пряма мова: "Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря".
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Деталі: Залужний повідомив, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Також він зазначив, що Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет.