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Ракетна ворожа атака: на Дніпропетровщині – 25 постраждалих, є руйнування

Ольга Глущенко Понеділок, 1 травня 2023, 07:47
Ракетна ворожа атака: на Дніпропетровщині – 25 постраждалих, є руйнування
фото Лисака

Внаслідок ворожої ракетної атаки у Дніпропетровській області є влучання, внаслідок чого постраждали 25 людей, серед них – троє дітей.

Джерело: керівник військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району.

Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти".

Деталі: Лисак зазначив, що у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

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Теми: Дніпропетровська областьракетний удар
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