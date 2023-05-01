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Росія вже втратила майже 191 тисячу військових

Ірина БалачукПонеділок, 1 травня 2023, 08:14
Росія вже втратила майже 191 тисячу військових
Оборонці України знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових, 3 700 танків, 7 192 ББМ та 2 921 артилерійську систему.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 700 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 921 (+7) од,
  • РСЗВ – 544 (+0) од,
  • засобів ППО – 295 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),
  • крилаті ракети – 932 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 359 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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