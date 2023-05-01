Росія вже втратила майже 191 тисячу військових
Понеділок, 1 травня 2023, 08:14
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже 190 960 військових, 3 700 танків, 7 192 ББМ та 2 921 артилерійську систему.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 190 960 (+450) осіб ліквідовано,
- танків – 3 700 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7 192 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 921 (+7) од,
- РСЗВ – 544 (+0) од,
- засобів ППО – 295 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476 (+1),
- крилаті ракети – 932 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845 (+3) од,
- спеціальної техніки – 359 (+2) од.
Дані уточнюються.