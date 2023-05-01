Розвідка Британії: Лінії оборони росіян підкреслюють страх великого прориву ЗСУ

Оборонні споруди, які побудувала РФ, підкреслюють її глибоке занепокоєння тим, що Україна може здійснити великий прорив, але частково також слугують просуванню наративу про "загрозу" з боку України і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві відзначають, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які за багато десятиліть не бачила жодна країна світу. Ці оборонні споруди знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в глибині територій, які наразі контролюються Росією.

Знімки показують, що Росія доклала особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі за допомогою багатошарової оборонної зони біля села Медвєдєвка.

Росія також вирила сотні кілометрів траншей в глибині міжнародно визнаної російської території, в тому числі в Бєлгородській і Курській областях.

"Ці оборонні споруди підкреслюють глибоке занепокоєння російських лідерів тим, що Україна може здійснити великий прорив", – йдеться в огляді.

"Втім, деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами і цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Росії "загрожують" Україна і НАТО", – зазначає британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося у попередньому огляді, у підрозділах російської армії, схоже, почастішали випадки покарання порушників дисципліни та невдоволених поміщенням у імпровізовану в’язницю-"зіндан", розповідає розвідка Британії.