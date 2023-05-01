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Розвідка Британії: Лінії оборони росіян підкреслюють страх великого прориву ЗСУ

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 09:39
Розвідка Британії: Лінії оборони росіян підкреслюють страх великого прориву ЗСУ
Скриншот з google.maps

Оборонні споруди, які побудувала РФ, підкреслюють її глибоке занепокоєння тим, що Україна може здійснити великий прорив, але частково також слугують просуванню наративу про "загрозу" з боку України і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві відзначають, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які за багато десятиліть не бачила жодна країна світу. Ці оборонні споруди знаходяться не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в глибині територій, які наразі контролюються Росією.

Знімки показують, що Росія доклала особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі за допомогою багатошарової оборонної зони біля села Медвєдєвка.

Росія також вирила сотні кілометрів траншей в глибині міжнародно визнаної російської території, в тому числі в Бєлгородській і Курській областях.

"Ці оборонні споруди підкреслюють глибоке занепокоєння російських лідерів тим, що Україна може здійснити великий прорив", – йдеться в огляді.

"Втім, деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами і цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Росії "загрожують" Україна і НАТО", – зазначає британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося у попередньому огляді, у підрозділах російської армії, схоже, почастішали випадки покарання порушників дисципліни та невдоволених поміщенням у імпровізовану в’язницю-"зіндан", розповідає розвідка Британії. 

Теми: РосіявійнаКримрозвідка
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