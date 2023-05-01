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Окупанти заявили, що в Ленінградській області хтось підірвав опору лінії електропередач

Альона Мазуренко Понеділок, 1 травня 2023, 09:46
Окупанти заявили, що в Ленінградській області хтось підірвав опору лінії електропередач

На території Росії у Ленінградській області підірвали опору лінії електропередач, на другій опорі було виявлено вибуховий пристрій, але окупанти заявляють, що уже ліквідували загрозу. 

Джерело: губернатор регіону Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі

Пряма мова: "О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій - виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій".

Деталі: За його словами, електропостачання населених пунктів і цивільної інфраструктури не порушено, мережа переключена підстанцією в автоматичному режимі.

На місці працюють ФСБ і прокуратури.

 

Пізніше він повідомив, що загрозу підриву другої опори ЛЕП ліквідували вибухотехніки: вони зняли і розмінували заряд із детонатором.

Зараз окупанти обстежують інші опори пошкодженої лінії електропередач.

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Теми: Росіявибух
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