Окупанти заявили, що в Ленінградській області хтось підірвав опору лінії електропередач

На території Росії у Ленінградській області підірвали опору лінії електропередач, на другій опорі було виявлено вибуховий пристрій, але окупанти заявляють, що уже ліквідували загрозу.

Джерело: губернатор регіону Олександр Дрозденко у своєму Telegram-каналі

Пряма мова: "О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій - виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій".

Деталі: За його словами, електропостачання населених пунктів і цивільної інфраструктури не порушено, мережа переключена підстанцією в автоматичному режимі.

На місці працюють ФСБ і прокуратури.

Пізніше він повідомив, що загрозу підриву другої опори ЛЕП ліквідували вибухотехніки: вони зняли і розмінували заряд із детонатором.

Зараз окупанти обстежують інші опори пошкодженої лінії електропередач.