У ПАР думають запросити Путіна на саміт через Zoom, щоб не арештовувати – Sunday Times
Південно-Африканська Республіка запросить російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС через Zoom, а не особисто, після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ.
Джерело: Sunday Times
Дослівно: "ПАР запросить Путіна взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто, після того, як Преторія звернулася за юридичною консультацією щодо своїх зобов'язань заарештувати російського лідера, якому Міжнародний кримінальний суд пред'явив звинувачення у військових злочинах".
Деталі: Путін був запрошений на саміт глав п'яти країн. Йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай, та ПАР.
ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.
Нещодавня видача ордеру на арешт Путіна МКС, який звинуватив його у насильницькій депортації українських дітей з окупованої Росією території, поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.
ПАР входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.
Минулого тижня президент ПАР призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.
За словами джерела видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв'язку з Москви.
Високопосадовці ПАР підтвердили, що Преторія веде переговори про це з Москвою.
Нагадаємо:
- На пресконференції з президентом Фінляндії президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.
- Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Держава намагалася зробити це у 2016 році після того, як проігнорувала ордер на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира у 2015 році.
- У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.