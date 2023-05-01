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У ПАР думають запросити Путіна на саміт через Zoom, щоб не арештовувати – Sunday Times

Альона Мазуренко Понеділок, 1 травня 2023, 11:18
У ПАР думають запросити Путіна на саміт через Zoom, щоб не арештовувати – Sunday Times
ПУТІН ТА президент ПАР Сиріл Рамафоса , ФОТО ПРЕСЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Південно-Африканська Республіка запросить російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС через Zoom, а не особисто, після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ. 

Джерело: Sunday Times

Дослівно: "ПАР запросить Путіна взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто, після того, як Преторія звернулася за юридичною консультацією щодо своїх зобов'язань заарештувати російського лідера, якому Міжнародний кримінальний суд пред'явив звинувачення у військових злочинах".

Деталі: Путін був запрошений на саміт глав п'яти країн. Йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай, та ПАР.

ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.

Нещодавня видача ордеру на арешт Путіна МКС, який звинуватив його у насильницькій депортації українських дітей з окупованої Росією території, поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.

ПАР входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня президент ПАР призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.

За словами джерела видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв'язку з Москви.

Високопосадовці ПАР підтвердили, що Преторія веде переговори про це з Москвою.

Нагадаємо:

  • На пресконференції з президентом Фінляндії президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що керівна партія вирішила, що ПАР повинна вийти з Міжнародного кримінального суду, який минулого місяця видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.
  • Це не перша спроба ПАР вийти з МКС. Держава намагалася зробити це у 2016 році після того, як проігнорувала ордер на арешт колишнього президента Судану Омара аль-Башира у 2015 році.
  • У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Теми: ПутінарештМіжнародний кримінальний суд
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