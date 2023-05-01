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У Києві з автомобіля на Північному мосту шубовснув у воду залізний гараж

Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 травня 2023, 11:43
У Києві з автомобіля на Північному мосту шубовснув у воду залізний гараж
скриншот

В Києві з автомобіля чоловіка впав у воду залізний гараж, який він перевозив по Північному мосту.

Джерело: телеканал "Київ", джерела УП у Нацполіції

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Деталі: За даними джерел УП в Нацполіції, подія сталася напередодні, 30 квітня. Чоловік перевозив власний гараж, але не витримало кріплення, через що конструкція впала у воду.

"Патрульні встановили водія і склали відносно нього адмінпротокол", – повідомили правоохоронці.

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Теми: Київнадзвичайна подія
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