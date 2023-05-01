На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення
Понеділок, 1 травня 2023, 12:06
На Київщині проведуть тестування системного оповіщення
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Деталі: Контрольну технічну перевірку спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитимуть 1 травня. Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.
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Дослівно: "Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00—15:20.
Просимо жителів Київщини зберігати спокій — роботи планові".