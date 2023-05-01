Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 травня 2023, 12:06
На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення
фото Getty Images

На Київщині проведуть тестування системного оповіщення

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Контрольну технічну перевірку спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитимуть 1 травня. Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Реклама:

Дослівно: "Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00—15:20.

Просимо жителів Київщини зберігати спокій — роботи планові".

Теми: Київська областьповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: