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На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 травня 2023, 12:06
На Київщині витимуть сирени: тестування системи оповіщення
фото Getty Images

На Київщині проведуть тестування системного оповіщення

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: Контрольну технічну перевірку спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитимуть 1 травня. Мета — протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Дослівно: "Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00—15:20.

Просимо жителів Київщини зберігати спокій — роботи планові".

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Теми: Київська областьповітряна тривога
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