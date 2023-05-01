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Медведєв заявив, що Маск не впорався з завданням, бо Twitter прогнувся під українців

Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 травня 2023, 12:45
Медведєв заявив, що Маск не впорався з завданням, бо Twitter прогнувся під українців
Дмитро Медведєв, фото: getty Images

Після того, як Twitter видалив пости Дмитра Медведєва, у яких він вимагає розірвати дипломатичні стосунки з Польщею, заступник секретаря Радбезу Росії зробив висновок, що Ілон Маск "не впорався з завданням" і соцмережа "прогнулась" під українців.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Твіттер" прогнувся під Держдепом і хохлами. Вчинив так само, як колись із Трампом. Ілон явно не впорався з цим завданням, на жаль".

Деталі: При цьому Медведєв зізнався, що росіяни цілком цинічно використовували Twitter "для просування наших пропагандистських цілей".

Виходячи з того, що Twitter почав блокувати дописи Медведєва, він заявив, що зможе обійтись без цієї соціальної мережі.

Що було раніше:

  • 26 квітня посольство РФ заявило, що Польща конфіскувала всі гроші з рахунків диппредставництва.
  • 29 квітня стало відомо, що Польща починає заходити у будівлю на Келецькій 45 на підставі рішення суду. Посол Росії  у Польщі назвав це порушенням Віденської конвенції та пообіцяв реакцію Москви.

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Теми: МедведєвМаскРосіяПольща
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