Глава МЗС Чехії посперечався з депутатом через слова про "громадянську війну" в Україні

Депутат правопопулістської чеської партії "Свобода і пряма демократія" Їржі Кобза заявив, що в Україні зараз йде громадянська війна, його слова одразу ж спростував глава чеської дипломатії Ян Ліпавський.

Про це він заявив під час ток-шоу на CNN Prima News, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"В Україні в цей момент йде громадянська війна", – сказав Кобза.

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Реакція на його слова з боку глави чеської дипломатії не змусила себе довго чекати. "В Україні немає громадянської війни. Це абсолютна брехня", – заявив він.

Але Кобза продовжував наполягати: "Громадянська війна все ще триває, незалежно від того, чи є там росіяни, чи ні. І на додачу до цього є ще одна війна, тобто російсько-українська. Але громадянська війна – це найгірша форма війни, яка може існувати".

"Це російська імперська агресія з самого початку. Вони створили фейкові держави. Ви клюєте на російські наративи – і це сумно", – заперечив далі Ліпавський.

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У шоу також йшлося про можливий вступ України до Європейського Союзу. Щодо самого процесу вступу, Ліпавський сказав, що він може розпочатися вже цього року, якщо вдасться переконати всі держави Союзу. Колишній дипломат Кобза заявив, що, на думку його партії, Україна не повинна стати членом ЄС.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел під час візиту в Україну залишив росіянам послання на військовій техніці, закликаючи забиратися з України.