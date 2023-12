Резніков впевнений, що Україна отримає сучасні винищувачі: пояснив, чому партнери зволікають

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає від США сучасні винищувачі покоління 4+, він пояснює зволікання практичністю і тверезим розрахунком партнерів.

Джерело: інтерв'ю Резнікова, показане в ефірі національного телемарафону 1 травня

Пряма мова: "Я пройшов еволюцію від слів "ні, Олексій, це неможливо" до реальних проєктів вже декілька разів. Перший раз я почув "ні" стосовно "Стінгерів" у листопаді 2021 року, коли щойно заступив на посаду без відповідного досвіду, з великими викликами і завданнями від президента Зеленського. Але я тепер точно знаю: "which is impossible today, will be possible tomorrow". "Стінгери" ми отримали вже в січні (за 2 місяці) від наших литовських друзів за згодою партнерів.

Реклама:

Деталі: За словами міністра, те саме відбувалося з 155 мм калібром артилерії (в березні розмова була, що це нереально, в травні Україна отримала перші системи 155 мм), Himars, MLRS, Iris-T, NASAMS і тим паче – Patriot, чиє отримання видавалося фантастичним, а зараз уже два дивізіони заступили на бойову роботу в Україні.

Пряма мова: "Тому і літаки сучасної генерації 4+ теж будуть однозначно.

Чому іде зволікання? Звісно, воно нас не влаштовує (бо це смерті і поранення українських військових, а це основна наша цінність на відміну від росіян)... І ми це пояснюємо нашим партнерам. Бо сучасні авіаційні платформи – це частина ППО, дуже важливий її елемент. Але партнери (зараз я їх не виправдовую, але пояснюю) вони дуже практичні в прийнятті своїх рішень. І в цьому практицизмі є певний зрозумілий сенс: вони відповідально ставляться до рішень, що нам дати чергового.

ВІДЕО ДНЯ

Що це означає? Якщо вони ухвалили рішення надати нам наприклад М777 (гаубиця 155 мм калібру), вони продовжують нам допомагати підтримувати їх в належному стані (запасні стволи, колеса, запчастини), щоб ми могли їх далі їх використовувати.

Знаючи, якщо вони приймуть рішення дати нам бойові літаки: або замовляти нові, а на це потрібен час, або дати існуючі, які треба знімати з бойового чергування або із запасів, і теж потрібен час на їх підготовку, навчити наших пілотів, певна річ, і далі підтримувати літаки в бойовому стані і забезпечувати зброєю, тобто ракетами та бомбами. Це дуже недешева, найдорожча історія.

Навіть система Patriot коштує мільярд плюс ракети, а один літак коштує близько 120 мільйонів, а далі його треба обслуговувати. Десять літаків – уже мільярд двісті.

Тому коли вони рахують свої бюджеті спроможності, вони розуміють, що їм треба буде дозвіл Конгресу, платники податків мають бути з цим згодні, при тому вони повинні не зменшити рівень допомоги, яку ми й зараз отримуємо.

Вони свідомо й відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, тобто до перемоги України".