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Посол України в Ірландії закликала до бойкоту віскі Jameson через поновлення продажів в РФ

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 13:49
Посол України в Ірландії закликала до бойкоту віскі Jameson через поновлення продажів в РФ
Фото: Getty Images

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала людей припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTE.

Герасько звинуватила Jameson у тому, що компанія відіграє певну роль у фінансуванні російської агресії в Україні, продовжуючи торгівлю з Росією.

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Jameson, який належить французькій компанії Pernod Ricard, відновив продажі в Росії минулого року, стверджуючи, що повністю дотримується всіх міжнародних санкцій.

Компанія заявила, що прийняла це рішення, щоб захистити свої місцеві команди, їхні засоби до існування та добробут їхніх сімей.

"Це також означає скорочення обсягів продажу, щоб уникнути "навмисного банкрутства", яке є кримінальним злочином у Росії і становить значний ризик для наших співробітників", – йдеться в заяві компанії, розміщеній на її веб-сайті.

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"Ми робимо все можливе, щоб керувати ситуацією, але реальність виходу з Росії є надзвичайно складною", – додали в компанії.

Але Лариса Герасько сказала, що вона не приймає аргументацію компанії щодо відновлення її російського бізнесу.

"З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але десятки тисяч українців щодня вбиває Росія", – сказала вона.

"Ми платимо найвищу ціну – людські життя, і ми закликаємо всі компанії припинити будь-які торговельні відносини з державою-агресором, терористичною державою" – заявила дипломатка.

Герасько сказала, що якщо Jameson хоче захистити своїх співробітників, то краще перевезти їх до безпечніших країн, таких як Франція чи Ірландія.

Вона також заявила, що більше не купуватиме продукцію Jameson, і закликала паби, ресторани та клієнтів прийняти аналогічне рішення.

За її словами, коли шведські фермери припинили постачати зерно для виробництва горілки Absolut, компанія Pernod Ricard змінила своє рішення торгувати в Росії.

"Я хочу сказати, що більше не збираюся купувати продукцію Jameson", – сказала вона.

Лариса Герасько зазначила, що кілька тижнів тому вона намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам віскі Jameson, але ніхто з компанії їй не відповів.

"Звичайно, ми розчаровані тим, що не отримали від них відповіді, – сказала вона.

Irish Distillers та її материнська компанія Pernod Ricard заявили, що не отримували запрошення на зустріч з послом України в Ірландії.

У Pernod Ricard також заявили, що компанія зможе внести ясність щодо своєї діяльності в Росії протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, виробник шведської горілки Absolut оголосив про припинення всього експорту до Росії після нетривалого відновлення на тлі закликів шведів оголосити бренду бойкот.

Теми: алкогольІрландіяРосіясанкції
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