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Прокуратура Болгарії вирішила перевірити, як уряд виконує санкції ЄС проти Росії

Понеділок, 1 травня 2023, 14:24

Генеральна прокуратура Болгарії оголосила про перевірку дій уряду країни у зв’язку з виконанням ним санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Euractiv.

"Прокуратура вимагає від Ради міністрів (уряду – ред.) і всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі (з питань російських санкцій – ред.), надати інформацію про конкретні заходи, дії та акти, видані у зв'язку з накладеними санкціями", – оголосила генеральна прокуратура Болгарії.

У Болгарії за запровадження санкцій відповідає Національне агентство з питань доходів. На початку цього року стало відомо, що за останні вісім років відомство не видало жодного санкційного розпорядження.

При цьому, за даними на 2019 рік, в Болгарії майже 300 тисяч російських фізичних осіб володіють понад 500 тисячами об'єктів нерухомості. Хоча податкове відомство й визнає, що повинно застосовувати правила ЄС щодо санкцій, поки цього не робить.

Як зазначає Euractiv, раніше болгарський депутат від партії ГЕРБ Делян Добрев заявив, що через один із банків у Болгарії відмиваються "мільйони" російських олігархів. Пізніше прокуратура оголосила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати цю справу.

Болгарія в останні роки потерпає від політичної нестабільності через неможливість політичних партій сформувати коаліцію. У цих умовах влада зосереджується в руках відомого проросійськими поглядами президента Румена Радєва, який має повноваження призначати тимчасові уряди.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема болгарський прем'єр на початку цього року заявляв, що накладе вето на санкції проти ядерної енергетики Росії.

Теми: БолгаріяЄСРосія
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