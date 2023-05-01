На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили більше роти – генерал Тарнавський

Олександр Тарнавський. фото з його Telegram

Ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях українських військ.

Протягом минулої ночі ворог 9 разів атакував позиції Сил оборони. Успіху не мав – відійшов.

Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

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Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА.

Пряма мова: "Загалом, на таврійському напрямку протягом ночі зафіксовано 162 обстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти".