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На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили більше роти – генерал Тарнавський

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 травня 2023, 15:03
На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили більше роти – генерал Тарнавський
Олександр Тарнавський. фото з його Telegram

Ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях українських військ.

Протягом минулої ночі ворог 9 разів атакував позиції Сил оборони. Успіху не мав – відійшов.

Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Загалом, на таврійському напрямку протягом ночі зафіксовано 162 обстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти".

Теми: війна
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