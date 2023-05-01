На Миколаївщині через мінну загрозу закриють морські пляжі

На Миколаївщині цього літа буде заборонений доступ до пляжів Чорного моря через мінну загрозу, те саме стосується і лісів. Водночас внутрішні водойми будуть доступні для відпочинку.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "На Миколаївщині доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонений військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водойми області будуть доступні для відпочинку влітку".

Деталі: Кім наголосив, що на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози мінування, можна буде відпочивати.

За словами керівника ОВА, зараз триває відпрацювання локацій, які будуть використовуватися для фізичної та психологічної реабілітації, куди будуть запрошувати й мешканців з сусідніх регіонів.

Нагадаємо: У Миколаївській області заміновано близько 10% територій.