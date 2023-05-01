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В нацпарку звинуватили прикордонників у вбивстві ведмедиці на Закарпатті, ті заперечують

Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 травня 2023, 15:59
В нацпарку звинуватили прикордонників у вбивстві ведмедиці на Закарпатті, ті заперечують
Фото: пресслужба Ужанського НПП

Ужанський національний природний парк Великоберезнянського району Закарпаття підозрює прикордонників у вбивстві ведмедиці, правоохоронці заперечують свою провину.

Джерело: Mukachevo.net, пресслужба Ужанського НПП, пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Деталі: Повідомляється, що ведмедицю-матір помічали з дітьми неподалік місця несення служби прикордонного наряду відділу "Стужиця" Чопського загону.

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А з 15 квітня біля села Домашин знайшли ведмежа, яке передали під опіку нацпарку. В Ужанському НПП стверджують, що це ведмежа – дитинча ведмедиці, яку, вірогідно, вбили.

"Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб Державної прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на постійній основі", - заявили в нацпарку.

У свою чергу прикордонники спростували звинувачення, хоча і підкреслили, що проводять розслідування.

ВІДЕО ДНЯ

За їхньою інформацією, дійсно, у квітні на ділянці прикордонного підрозділу "Кам’яниця" Чопського загону прикордонники виявили труп самця ведмедя, про що свідчить відповідний акт.

На місце викликали працівників Кам’яницького лісництва, які переконались у природній смерті тварини.

Крім того, кажуть прикордонники, відстань від місця, де знайшли тіло ведмедя, становить близько 60 кілометрів від району, де військовослужбовці відділу "Стужиця" раніше знайшли ведмежа.

Наразі керівництво Чопського прикордонного загону проводить службове розслідування, за участі Нацполіції та Кам’яницького лісництва.

У той же час прикордонники попросили не поспішати з висновками та запевнили, що вживають усіх заходів задля недопущення незаконного полювання.

Теми: ЗакарпаттяУкраїна
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