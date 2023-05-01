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Францію охопили першотравневі демонстрації, зокрема й проти пенсійної реформи Макрона

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 16:00

По всій Франції протягом 1 травня, коли в країні святкується День праці, відбуваються понад три сотні мітингів, зокрема й організовані профспілками акції протесту проти непопулярної пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французькі профспілки закликають до продовження протесту проти пенсійної реформи після дванадцяти аналогічних акцій по всій Франції. З-поміж понад 300 акцій одна, найбільша, планується в Парижі.

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Правоохоронці очікують, що всього на протести вийдуть від 500 до 650 тисяч людей, зокрема 80-100 тисяч – у столиці.

Для забезпечення правопорядку на вулиці виведуть 12 тисяч поліцейських і жандармів, зокрема п’ять тисяч – у Парижі. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін також оголосив, що в Ренні та Нанті будуть задіяні чотири мобільні групи.

Станом на 14:00 за Парижем (15:00 за Києвом), за оцінками Le Figaro, на вулиці вийшло вже 418 тисяч демонстрантів. Це більше, ніж 13 квітня, коли на вулиці вийшли 200 тисяч французів, але менше, ніж 7 березня (1,28 мільйона).

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Лідери профспілок раніше заявили, що очікують 1 травня на "безпрецедентну й виняткову" мобілізацію протестувальників проти пенсійної реформи, яка також буде "сімейною", "народною" і "святковою".

Як нагадує Le Figaro, попри масовість, в останні роки першотравневі демонстрації в Парижі менш чисельними, ніж нині. Минулого року на вулиці Франції вийшли 116 500 людей, зокрема 24 тисячі в Парижі. Водночас у 2009-му, на тлі фінансової кризи, 1 травня вийшли, за даними профспілок, майже 1,2 мільйона демонстрантів, за даними поліції – 456 тисяч.

Нагадаємо, на тлі невдоволення пенсійною реформою підтримка президента Франції Еммануеля Макрона просіла до мінімуму за 5 років; за деякими опитуваннями, дві третини французів вважають помилкою його переобрання.  

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну.

Теми: ФранціямітингиМакрон
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