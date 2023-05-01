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30 тисяч рублів від окупантів: житель Херсонщини отримав 5 років тюрми за псевдореферендум

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 травня 2023, 16:06
30 тисяч рублів від окупантів: житель Херсонщини отримав 5 років тюрми за псевдореферендум
ілюстративне фото Unsplash

Ще одного мешканця Херсонщини засудили до 5 років позбавлення волі за участь у псевдореферендумі.

Джерело: прокуратура Херсонської області

Деталі: Винним у колабораціонізмі визнали мешканця села Приозерне.

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Водночас, враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання - 5 років позбавлення волі.

Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років.

Прокурор у суді довів, що чоловік добровільно брав участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

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З 23 по 27 вересня 2022 року він ходив по домівках місцевих мешканців Херсонської громади з бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні.

За це фігурант отримав "винагороду" від окупантів у розмірі 30 тисяч рублів.

 

Вказано, що до набрання вироком законної сили чоловік утримуватиметься під вартою.

Теми: Херсонська областьколаборація
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